 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Ruhiges Herbstwetter unter grauem Himmel

Vorhersage Ruhiges Herbstwetter unter grauem Himmel

Milde Temperaturen, aber wenig Sonnenstrahlen. Der Herbst in Bayern bleibt in diesem Jahr eine eher trübe Angelegenheit.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Vorhersage: Ruhiges Herbstwetter unter grauem Himmel
1
Nebel im oberfränkischen Wildpark Schloss Tambach. Foto: Daniel Vogl/dpa

München (dpa/lby) - Nach dem verregneten Sommer bleibt auch der Herbst in Bayern vorerst eher grau und trüb. An diesem Wochenende gelangt am Rande eines Hochs über den britischen Inseln relativ milde Luft nach Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 13 und 18 Grad liegen. Im Süden Bayerns und in Unterfranken ist es demnach zeitweise sonnig, doch im Großteil Bayerns dominiert hochnebelartige Bewölkung.

Nach der Werbung weiterlesen

In der Nacht zum Sonntag kann es laut Wetterdienst gebietsweise neblig werden. Am Sonntag soll es dann nach einem trüben Morgen meist stark bewölkt bleiben, mit Auflockerungen im Süden.