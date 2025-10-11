Vorhersage: Ruhiges Herbstwetter unter grauem Himmel

München (dpa/lby) - Nach dem verregneten Sommer bleibt auch der Herbst in Bayern vorerst eher grau und trüb. An diesem Wochenende gelangt am Rande eines Hochs über den britischen Inseln relativ milde Luft nach Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 13 und 18 Grad liegen. Im Süden Bayerns und in Unterfranken ist es demnach zeitweise sonnig, doch im Großteil Bayerns dominiert hochnebelartige Bewölkung.