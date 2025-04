Der Ostermontag wird ebenfalls regnerisch. Am Vormittag ist es an den Alpen nass, im Laufe des Tages zieht dann von Südwesten schauerartiger Regen auf. Der Dienstag ist meist stark bewölkt, in Franken und in Alpennähe regnet es erneut. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen maximal 16 und 20 Grad.