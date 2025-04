Ab der Nacht auf Palmsonntag macht sich dann im Westen Regen breit und zieht tagsüber Richtung Osten. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Niederschläge halten sich aber in Grenzen: Mehrere Liter pro Quadratmeter gibt es am ehesten im Nordwesten, während es im Süden nur stellenweise nass wird. Die Temperaturen lassen sich zu Beginn der Karwoche aber nicht von der Frühlingsstimmung abbringen: Das Thermometer bringt es am Sonntag auf höchstens 17 bis 24 Grad.