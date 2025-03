Erfurt (dpa/th) - Nach dem sonnenreichen und milden Frühlingsstart müssen sich die Menschen in Thüringen am Wochenende auf einen Wetterumschwung einstellen. Der Samstag soll noch weitgehend sonnig bleiben, sagte der Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Sonntag verabschiedet sich dann das derzeitige Wetterhoch und es ziehen feuchtere Luftmassen nach Thüringen, die Regenschauer und eventuell auch Gewitter mit sich bringen. Es bleibt zunächst mild.