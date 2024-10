Mit vielen Wolken und zwischendurch Regen empfiehlt sich in Südbayern am Mittwoch ein Regenschirm. Im Norden Bayerns zeigt sich dagegen laut DWD zunehmend die Sonne. Es werden Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad erwartet. Schwacher bis mäßiger Nordostwind soll zugleich durch Bayern ziehen. In der Nacht wird an den Mittelgebirgen örtlich Frost in Bodennähe erwartet.