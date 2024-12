Am Samstag bleibt es laut dem Wetterdienst dann nur noch ganz im Norden überwiegend bedeckt mit vereinzeltem Sprühregen. Von der nördlichen Mitte bis in den Süden ist teils neblig-trüb, teils länger sonnig. Die Temperaturen bleiben nahezu unverändert bei 5 und 9 Grad in der Nordhälfte sowie 0 bis 5 Grad in der Südhälfte. In höheren Lagen bleibt es deutlich milder.