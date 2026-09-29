Vorhersage für Bayern: Sonnige Tage in Bayern – ab Donnerstag kommt Regen

Am Donnerstag bleibt es im Osten noch länger heiter. Von Westen her ziehen jedoch Wolken auf, bevor am Spätnachmittag und Abend in Franken, Schwaben und an den Alpen Schauer und Gewitter einsetzen. Die Temperaturen erreichen 20 bis 25 Grad. In der Nacht zum Freitag breitet sich der Regen auf weite Teile Bayerns aus.