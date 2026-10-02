Vorhersage für Bayern: Sonne kehrt zum Wiesn-Endspurt zurück

Schon am Samstag wird es aber wieder wärmer. Die Meteorologen erwarten Temperaturen bis zu 24 Grad, auch am Sonntag könnte es bei wechselnder Bewölkung durchaus nochmals über 20 Grad warm werden. Am Alpenrand erwartet der Deutsche Wetterdienst allerdings hin und wieder Schauer - was das Bergerlebnis unter Umständen trüben kann.