Vorhersage: Durchwachsener Wochenstart mit Regen und Sturm

Auch zur Wochenmitte bleibt es durchwachsen. Am Dienstag breiten sich die Niederschläge vom Südwesten auf weitere Landesteile aus. Dabei kann es vereinzelt zu Gewittern und schweren Sturmböen kommen. Die Temperaturen fallen dabei regional sehr unterschiedlich aus: Während im Norden höchstens 8 Grad erreicht werden, sind im Südwesten bis zu 15 und am Oberrhein örtlich sogar 18 Grad möglich. Am Mittwoch setzt sich diese Wetterlage fort.