München (dpa/lby) - Der Regenschirm sollte in Bayern auch am Wochenende mitgenommen werden - zumindest in Alpennähe. Je weiter nördlich, desto trockener sei es, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das sei schon am Donnerstag so. In der Nacht wird es vereinzelt glatt werden - Vorsicht ist also geboten.