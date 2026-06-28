Das Suhler Marionettentheater hatte schon mehrere Spielstätten. Nun ist auch jene im früheren Intershop am Platz der deutschen Einheit Vergangenheit. Wie es weitergeht, steht diesmal allerdings „noch völlig in den Sternen“, wie der Gründer der Einrichtung, Christian Lusky, sagt. Er selbst zieht sich fortan aus der organisatorischen Verantwortung für das Marionettentheater zurück, übergibt an den Verein Suhler Puppenspiel. „Als künstlerischer Leiter bleibe ich dem großartigen Ensemble aber selbstverständlich erhalten“, betont er auch am Abend der Abschiedsvorstellung. Zwei Jahrzehnte lang führte er Leute und Geschäfte, wollte im Dezember das Jubiläum „20 Jahre Suhler Marionettentheater“ groß feiern.