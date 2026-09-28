Wer den Weißen Weg im Meininger Stadtteil Helba entlangläuft, stößt auf Absperrungen. Dort, wo sich die Straße zwischen Häusern und Hang hindurchschiebt, haben Schäden an Mauerwerk und Untergrund ihre Spuren hinterlassen. Derzeit ist die Straße nur eingeschränkt nutzbar. Absperrungen regeln den Verkehr, die Strecke dient vor allem den Anliegern und endet in einem Wendehammer. Die Stadt Meiningen sieht dringenden Handlungsbedarf. Nun gibt es konkrete Pläne für die Sanierung.