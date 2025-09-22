„Wir freuen uns darauf, am Samstag unsere Trümpfe als Einzelhändler vor Ort ausspielen zu können: fachkundige Beratung, Kundenservice, attraktive Angebote und jede Menge kreative Ideen zum Entdecken, Einkaufen und Verweilen“, sagt Skadi Wagner. Die Mitarbeiterin von Jana Reigl, Inhaberin des Ladens „Handverlesen – Die Glückskrämerei“ in der Pfarrstraße blickt wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen des Suhler Einzelhandels mit Vorfreude der nächsten Suhler „Heimat shoppen“-Aktion entgegen. „Eine gute Gelegenheit, um sich und seine Angebote über den Stammkundenbereich hinaus zu präsentieren und so neue Kunden dazuzugewinnen“, sieht sie es beim Pressegespräch mit Südthüringens IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas, Oberbürgermeister André Knapp und der designierten Suhler Citymanagerin Silvia Bergner.