Vorfreude in Lichte: Die Brutsack Kermse steht bevor

Wer sich schon vor und dann auch noch nach der Kirmes nützlich machen möchte, ist beim Verein gern gesehen: Schließlich braucht’s zum Zeltauf- und -abbau am 25., 26. und 30. September jeweils ab 9 Uhr tatkräftige Unterstützung.

Wie schon im Vorjahr können Kirmesgänger in Lichte ein Einlassbändchen erstehen – für alle drei Tage im Wert von 19 Euro und folglich einer Ersparnis von 7 Euro. Ansonsten fallen für Freitag- und Samstagabend je 9 Euro sowie für Sonntagnachmittag und -abend je 4 Euro Eintritt an. Wer sich ein Bändchen zulegen möchte, bekommt es entweder im Salon Freestyle in der Eisfelder Straße 34 in Neuhaus am Rennweg, im Lichtner Friseursalon von Susann Müller-Sixer in der Lichtetalstraße 72 oder bei der Tankstelle Höhn, Saalfelder Straße 90, in Lichte.