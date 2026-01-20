Es sollen wohl familiäre Gründe gewesen sein, die einen 34-jährigen Mann aus Georgien am Freitag derart in Rage brachten, dass er in Wernshausen zwei Mitarbeiter der Flüchtlingssozialarbeit krankenhausreif geschlagen hat. Nach Mitteilung der Polizei vom Montag mussten die beiden 56 und 65 Jahre alten Männer, die im Auftrag des Landratsamtes Asylbewerber betreuen, nach dem körperlichen Angriff stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.