Trump nutzt das Momentum für seinen Ballsaal

Zur Überraschung vieler Beobachter setzt Trump den ersten inhaltlichen Akzent in Richtung seines Lieblings-Bauprojekts: dem riesigen Ballsaal. "Mit dem derzeit am Weißen Haus im Bau befindlichen, militärisch streng geheimen Ballsaal wäre dieses Ereignis niemals passiert", schrieb Trump. "Er kann gar nicht schnell genug fertiggestellt werden.".

Das Prestigeprojekt des Präsidenten könnte ausgebremst werden, weil Denkmalschützer juristisch dagegen vorgehen. Trump hatte für den Bau den historischen Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen. Die Denkmalschützer warnen, das neue Gebäude könnte das Weiße Haus daneben klein wirken lassen.

Am Sonntag veröffentlichte der geschäftsführende Justizminister Todd Blanche dann ein Schreiben, in dem sein Ministerium die Klägerseite dazu auffordert, ihre Klage zurückzuziehen - und begründete das mit den Schüssen vom Vorabend. Alternativ werde die Regierung beantragen, das Verfahren wegen "außergewöhnlicher Umstände" einzustellen. "Einfach ausgedrückt: Ihre Klage bringt das Leben des Präsidenten, seiner Familie und seiner Mitarbeiter in große Gefahr", argumentierte er.

Erste Details zu möglichem Motiv des Angreifers

Weitere Angriffsfläche für Trumps Republikaner könnten zudem Details zum Tatverdächtigen bieten. Laut Medienberichten handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Kalifornien, der an trumpkritischen "No Kings"-Protesten teilnahm. Außerdem habe er 2024 etwas Geld für die damalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gespendet.