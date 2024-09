Vorfall in Unterfranken: Auto fährt in feiernde Gruppe - fünf Leichtverletzte

Südthüringer Industrie Eliog schlägt das nächste Kapitel auf

Seit 100 Jahren werden in Römhild Industrieöfen gebaut. Vor rund 15 Jahren stand diese Tradition beinahe vor dem Aus. Weil windige Geschäftsleute das Unternehmen finanziell ausbluten ließen. Nun ist Eliog Industrieofenbau wieder ein echtes Familienunternehmen und will in die Zukunft investieren.