Illertissen (dpa/lby) - Die Besatzung eines Bundeswehrhubschraubers ist bei einem Überflug im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm mit einem grünen Laserstrahl geblendet worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall im Bereich der Illertisser Stadtteile Betlinshausen und Tiefenbach. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Luftverkehrs und sucht Zeugen.