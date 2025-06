Steht Thüringen vor einem Abitur-Skandal? So jedenfalls titelte die „Bild“ am Dienstagabend. Hintergrund ist der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bei den schriftlichen Abiturprüfungen am Gymnasium in Schleusingen im Landkreis Hildburghausen. So soll ein Mitarbeiter der Schule schon vor den Prüfungen Einblick in die Umschläge mit den Prüfungsaufgaben gehabt haben.