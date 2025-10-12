Vorfall in Rosenheim: Schlägerei mit Helm nach Albaniens Sieg in WM-Quali

Rosenheim (dpa/lby) - Ein betrunkener Spaziergänger hat in Rosenheim einen feiernden Fan der albanischen Fußball-Nationalmannschaft angegriffen. Der Mann soll in der Nacht einen 27-Jährigen an einer roten Ampel von dessen Motorrad geschubst haben, wie die Rosenheimer Polizeiinspektion mitteilte. Auslöser war demnach, dass sowohl der Motorrad- als auch mehrere Autofahrer mit nächtlichem Gehupe den Sieg der albanischen Nationalmannschaft über Serbien in der Qualifikation zur Fußball-WM feierten.