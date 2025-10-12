 
Vorfall in Rosenheim Schlägerei mit Helm nach Albaniens Sieg in WM-Quali

Albaniens Nationalmannschaft siegt in einem politisch geladenen Fußballspiel gegen Serbien. Auch in Deutschland jubeln Fans der Albaner auf den Straßen - in Rosenheim mit Eskalation an einer Ampel.

 
Der Angriff eines betrunkenen Spaziergängers auf einen Motorradfahrer in Rosenheim endet für beide mit einem Ermittlungsverfahren. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Rosenheim (dpa/lby) - Ein betrunkener Spaziergänger hat in Rosenheim einen feiernden Fan der albanischen Fußball-Nationalmannschaft angegriffen. Der Mann soll in der Nacht einen 27-Jährigen an einer roten Ampel von dessen Motorrad geschubst haben, wie die Rosenheimer Polizeiinspektion mitteilte. Auslöser war demnach, dass sowohl der Motorrad- als auch mehrere Autofahrer mit nächtlichem Gehupe den Sieg der albanischen Nationalmannschaft über Serbien in der Qualifikation zur Fußball-WM feierten.

Anschließend kam es zur Schlägerei, der 27-Jährige soll auch mit seinem Motorradhelm auf den Angreifer eingeschlagen haben. Beide verletzten sich. Alkoholtests ergaben, dass der 39-Jährige mit 1,5 Promille unterwegs gewesen war, der Motorradfahrer war nüchtern. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen Körperverletzung. Die albanische Nationalmannschaft hatte zuvor in der WM-Qualifikation Serbien in Belgrad mit 1:0 besiegt.