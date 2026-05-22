Die Hilfsbereitschaft der Behörden hielt der Mann jedoch offenbar für selbstverständlich. Kurz vor Mitternacht tauchte der 38-Jährige nach erfolgreicher medizinischer Entlassung auf der Rosenheimer Polizeiinspektion auf. Dort forderte er von den Beamten, nach Hause gefahren zu werden. Da zudem sein Mobiltelefon entladen war, verlangte er vehement, dass ihm Strom zum Aufladen bereitgestellt werde. Den Angaben nach wurde der Mann im Verlauf des Gesprächs immer lauter und aufbrausender. Die Beamten verwiesen ihn schließlich der Dienststelle. Nach einigen unflätigen Worten habe der Unruhestifter das Gebäude verlassen.