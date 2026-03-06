Vorfall in Regionalbahn: Falscher Kontrolleur attackiert Fahrgast und Polizisten

Grafing b. München (dpa/lby) - Ein betrunkener Mann hat sich in einem Regionalzug bei Grafing (Landkreis Ebersberg) als Fahrkartenkontrolleur ausgegeben und einem Bundespolizisten ins Gesicht getreten. Der 26-Jährige sei zuvor gegenüber einem Fahrgast handgreiflich geworden, teilte die Bundespolizei mit. Der 29-jährige Reisende habe sich geweigert, dem falschen Schaffner sein Ticket zu zeigen. Als er den Mann von sich wegstieß, sei dieser gestürzt und habe daraufhin von sich aus über den Lokführer die Polizei verständigt.