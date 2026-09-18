Urbach - Ein Radfahrer ist im Norden Thüringens von einem Streifenwagen der Polizei erfasst und tödlich verletzt worden. Der 35-Jährige war nach Polizeiangaben am Donnerstagabend mit seinem E-Bike auf einer Straße in der Gemeinde Urbach (Landkreis Nordhausen) unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ob der Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz war und mit eingeschaltetem Blaulicht fuhr, wollte eine Polizeisprecherin angesichts der laufenden Ermittlungen in der Nacht nicht kommentieren. Die beiden Einsatzkräfte im Streifenwagen seien unverletzt geblieben, sagte sie.