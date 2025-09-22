Vorfall in Niederdorla: Ermittler: Kein Vorsatz bei Autofahrt auf Menschengruppe

Mühlhausen/Niederdorla (dpa/th) - Bei dem Vorfall mit einem gegen eine Menschengruppe gefahrenen Auto in Niederdorla (Unstrut-Hainich-Kreis) gehen die Ermittler nicht mehr von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Es gebe nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenbefragungen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer das Auto vorsätzlich auf die Gruppe gesteuert habe, sagte Ulf Walther, leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, der Deutschen Presse-Agentur. Daher stelle die Staatsanwaltschaft auch keinen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Mann. Die Ermittlungen liefen weiter.