Vorfall in Meckenheim: Vermutlich Kontakt mit Säure: Achtjähriger schwer verletzt

Der Junge hatte nach ersten Erkenntnissen am frühen Freitagabend mit anderen Kindern auf einem Platz nahe einer Packstation gespielt. Nach den Aussagen der Kinder und weiterer Zeugen sei dann eine auf der Packstation abgestellte Plastikflasche heruntergefallen und aufgeplatzt. Daraufhin sei der Junge mit dem Inhalt in Berührung gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei zog er sich besonders an den Händen schwere Verletzungen zu, wie die Behörde erklärte.