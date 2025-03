„Seit einigen Tagen treiben irgendwelche kriminellen Typen ihr Unwesen auf dem Hauptfriedhof in Ilmenau. Das Grab meiner Eltern wurde nahezu verwüstet. Es war ein sehr liebevoll gestaltetes Grab mit vielen Lichtern. Offenbar war das jemandem ein Dorn im Auge und dieses traurige Geschöpf hat sich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen an unserem Grabschmuck bedient. Einfach nur ganz, ganz erbärmlich und uns tut es einfach nur weh ...“ Diese Schilderung wurde vor einigen Tagen in einer Ilmenau-Gruppe bei Facebook geteilt. Veröffentlicht wurde der Beitrag „anonym, um weiteren Schaden von unserer Familie abzuwenden“, so der Autor des Textes.