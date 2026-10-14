Vorfall in englischem Zoo: Trump verbreitet Video von tödlichem Tiger-Angriff

London - US-Präsident Donald Trump hat das Video des tödlichen Tiger-Angriffs auf einen Mann in einem englischen Zoo verbreitet. Zudem veröffentlichte Trump auf seiner Plattform Truth Social eine KI-Version, in der er in einer ähnlichen Szene einen Tiger in die Schranken weist. Die Familie des am Samstag von dem Tier getöteten Opfers erklärte der Nachrichtenagentur PA zufolge, dass "zutiefst anstößige Medieninhalte" ihnen schweren Seelenschmerz zufügten. Die zuständige Polizei hatte darum gebeten, Aufnahmen des Angriffs nicht weiterzuverbreiten.