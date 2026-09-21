Vorfall in Austin Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE schießen Mann an

Austin - Beamte der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE haben in der texanischen Großstadt Austin einen Mann angeschossen. Er sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, erklärte Bürgermeister Kirk Watson. "Ich bin darüber sehr wütend", sagte Watson vor Journalisten. Viele Details des Vorfalls seien noch unklar. Watson betonte aber, es sei inakzeptabel, dass Beamte einer Behörde, die vorgebe, für Recht und Ordnung zu sorgen, auf offener Straße auf Menschen schießen. Eine ICE-Stellungnahme gab es zunächst nicht.