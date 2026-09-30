London - Einer der fünf unter Terrorverdacht nahe einer US-Luftwaffenbasis in Großbritannien festgenommenen Männer soll Medienberichten zufolge selbst den Notruf gewählt und eine mutmaßlich geplante Tat damit vereitelt haben. Laut bisherigen Angaben waren die Festnahmen erfolgt, nachdem eine Anwohnerin den Notruf gewählt hatte, weil sie am frühen Sonntagmorgen drei Lieferwagen und eine Gruppe maskierter Männer in der Nähe des Stützpunkts gesehen hatte. Nach Informationen der britischen Tageszeitung "The Times" war die Polizei zu dem Zeitpunkt aber bereits vor Ort, weil der Verdächtige fast eine Stunde zuvor angerufen hatte.