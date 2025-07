B-52-Bomber hat Piloten überrascht

Der Pilot des Fluges 3788 der SkyWest-Airline bat am Freitagabend (Ortszeit) bei seinen Passagieren um Entschuldigung. Er sei von dem B-52-Bomber auf seiner Flugroute überrascht worden. "Es gibt hier kein Radar", erklärte der Pilot in der Kabinenansage, die in dem veröffentlichten Video zu hören ist. Daher kontrolliere der Tower alles per Sicht und habe ihn gebeten, nach rechts zu fliegen.