Eisenach (dpa/th) - Ein Falschfahrer ist nach 20 Kilometern auf der Autobahn 4 von der Polizei gestoppt worden. Die Fahrt des 81-Jährigen endete im Wartburgkreis, ohne dass jemand verletzt wurde. Er war am Freitagabend in Höhe Eisenach/West auf die Autobahn aufgefahren und dann fälschlich in Richtung Dresden statt nach Frankfurt am Main unterwegs, wie die Polizei weiter mitteilte. Andere Autofahrer wählten den Notruf, so dass der Mann gestoppt werden konnte. Sein Führerschein wurde eingezogen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.