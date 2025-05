Vorfall an S-Bahnhof: Haftbefehl nach Vorfall mit Messer am Bahnhof

Nach Angaben der Ermittler hatte der 31-Jährige die Waffe auch nach Aufforderung nicht weggelegt und auch nicht auf Warnschüsse reagiert. Daraufhin sei ein Schuss auf seine Beine abgegeben worden. Der 31-Jährige wurde der Polizei zufolge am Oberschenkel verletzt und kam ins Krankenhaus, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Nach seiner Entlassung sollte er unmittelbar in Untersuchungshaft kommen.