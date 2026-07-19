Vorfall am Chiemsee: Mann bewirft Söder mit Tomate

Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf Augenzeugen und ein Video, dass der Angreifer plötzlich aus einem Gebüsch gesprungen und auf den CSU-Chef zugelaufen sei. LKA-Beamte hätten ihn sofort überwältigt und ihn in Gewahrsam genommen. Söder sei unverletzt geblieben. Die Polizei in Rosenheim äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Vorfall.