Mühlheim/Main (dpa/lhe) - Bei einer Kollision zweier E-Scooter sind zwei Jugendliche verletzt worden. Ein 16-Jähriger erlitt bei dem Unfall in Mühlheim am Main (Kreis Offenbach) Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein 17-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die beiden E-Scooter-Fahrer seien aufeinandergeprallt, nachdem der 17-Jährige dem anderen Fahrer die Vorfahrt genommen habe.