Gundelfingen - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto sind eine junge Frau und eine Jugendliche in Schwaben von einem E-Scooter geschleudert und schwer verletzt worden. Die 18-Jährige sei nach dem Unfall in Gundelfingen an der Donau (Landkreis Dillingen) per Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit.