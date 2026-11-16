Vorfälle am Set Sexuelle Übergriffe? Depardieus Berufungsprozess beginnt

Paris - Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu soll ab heute in einem Berufungsverfahren um mögliche sexuelle Übergriffe vor Gericht stehen. In dem Prozess rund um die mutmaßliche Belästigung von zwei Frauen bei Dreharbeiten drohen dem 77-Jährigen fünf Jahre Haft. Doch kurz vor dem Prozessstart erschienene Medienberichte sähen Zweifel daran, ob Depardieu, der die Anschuldigungen stets vehement von sich gewiesen hatte, weiterhin gegen seine Verurteilung ankämpfen will. Was man zu dem Prozess wissen muss: