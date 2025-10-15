Vordere Rhön: Orgeln entdecken beim „Orgelwandel“

Die Gerthäuser Kirche. Hier gibt es eine Orgelführung. Foto: privat

Fortgesetzt wird die herbstliche Orgelreise um 16 Uhr an der klangschönen Rommel-Orgel in der Dorfkirche Wohlmuthausen mit zauberhafter Musik von Mozart. Wer kennt nicht die entzückenden Miniaturen, die der achtjährige Wolfgang Amadeus Mozart für Orgel hinterlassen hat. Hingekritzelt in das sogenannte „Londoner Skizzenbuch“, nötigen sie heute noch jedem Mozartliebhaber Bewunderung ab. „Es ist ja im Allgemeinen bekannt, daß die Engel im Himmel – solange sie sich unbeaufsichtigt fühlen – am liebsten Mozart musizieren“ , so formulierte der Theologe Karl Barth.