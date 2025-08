Wer Menschen und Mentalitäten kennenlernen will, findet oft auf Fußballplätzen Gelegenheit dazu. Das ist in Bad Liebenstein bzw. überall auf der Welt so und ist auch vor 71 Jahren nicht anders gewesen. Anlass für eine Stippvisite auf dem Kunstrasenplatz in dem Südthüringer Kurort war am 30. Juli 2025 der Sepp-Herberger-Tag (SHT) mit den Erst- bis Viertklässlern der Grundschule „Friedrich Fröbel“.