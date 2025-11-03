Der Thüirnger Karnevalsverband will die jahrhundertealte hiesige Faschings-Tradition als immaterielles Kulturerbe anerkennen lassen und bekommt dabei Schützenhilfe von den anderen Ost-Narren. „Die Bewerbung für das bundesweite Verzeichnis wurde gemeinsam von den fünf ostdeutschen Karnevalsverbänden eingereicht“, sagte der Präsident des Landesverbands Thüringer Karnevalvereine, Christoph Matthes. Die Verbände aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin und wollen zeigen, „dass der Karneval im Osten mehr als nur Verkleidung, Tanz und Musik ist“.