Mitten in der Adventszeit haben sich Mitglieder der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie – Ortsverband Sonneberg – Zeit genommen, um bei der Sonneberger Tafel vorbeizuschauen. Das Quartett um Ronny Hörnlein (Vorsitzender), Werner Haas (Schatzmeister), Ronny Zimmermann (Schriftführer) sowie Juliane Groß (Besitzerin) kam dabei nicht mit leeren Händen: Die Gewerkschaft spendete insgesamt 800 Euro.