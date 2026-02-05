Vom Männerballett über den letzten Turmwächter bis zur langen Nacht der Hirsche: Bei den Gehlbergern kommen allerhand Geheimnisse und Traditionen zu Tage, mit denen sie auch das MDR-Team trotz guter Orts-Recherche noch zu überraschen wissen. Denn Gehlberg wird am 27. Februar zum Schauplatz der Sendung „Hol dir deine Show“. In dem Format gestalten die Moderatoren Julia Krüger, Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof gemeinsam mit den Bewohnern von kleinen Orten eine 90-minütige Live-Sendung. Die Bewerbung, Teil der Show zu werden, versandte Ortsteilbürgermeister Heinz Rogowski im Herbst letzten Jahres.