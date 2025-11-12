Spätestens wenn die ersten Schneeflocken fallen und die Straßen zu glitzern beginnen, schlägt die Stunde des Winterdienstes. In Gehren hat man sich dahingehend jetzt noch besser gewappnet: Am Dienstag wurde dort ein neues Streusalz-Silo aufgestellt. Mit schwerem Gerät kam es an Ort und Stelle – und damit ist die Schobsestadt der letzte Ilmenauer Ortsteil, der mit entsprechender Ausrüstung für den Winter ausgestattet wurde.