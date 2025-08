Toronto - Eben noch flachst und lacht Alexander Zverev. Dann spricht er erstmals über ein "kleines Burnout". Gut vier Wochen nach seinem Erstrunden-Debakel in Wimbledon gibt Deutschlands bester Tennisprofi erneut tiefe Einblicke in sein Seelenleben preis. "Ich war nicht sehr motiviert, zu spielen. Ich hatte keine große Lust, zu trainieren. Ich habe meine Zeit auf dem Platz nicht genossen", sagt Zverev im Podcast "Nothing Major".