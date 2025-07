Der Zweitligist reist am Sonntag zurück nach Dresden. Am 13. Juli steht das Testspiel bei Slavia Prag an, eine Woche später tritt Dresden beim Volkswagen-Cup an, ehe am 25. Juli die Generalprobe beim Bundesligisten SC Freiburg ansteht. Zum Auftakt der neuen Spielzeit läuft Dresden am 3. August bei der SpVgg Greuther Fürth auf.