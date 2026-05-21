In gut drei Wochen beginnt für die Nationalmannschaft die Abenteuerreise nach Amerika. In Houston gegen Curaçao ertönt der erste Anpfiff. Doch von Vorfreude auf die Weltmeisterschaft ist nichts zu spüren – und schon gar nichts davon, dass sich Fußball-Deutschland hinter seinen Lieblingen vereint, um nicht nur auf dem Platz geschlossen aufzutreten. Aufbruchstimmung, Begeisterung, Teamspirit. All die emotionalen und motivationalen Komponenten, die diese Elf nach innen wie außen benötigt, um erfolgreich zu sein – vorerst Fehlanzeige.