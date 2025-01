Vor WM-Generalprobe Die Biathleten und "das Problem zwischen den Ohren"

Nawrath: Viel Aufregung bei Heim-Weltcups

Der 31-Jährige ist als Zehnter der einzige Deutsche in den Top Ten der Gesamtwertung, zum Saisonauftakt stand er als Sprint-Dritter in Finnland einmal auf dem Podest. Doch gerade bei den Heim-Weltcups in Oberhof und Ruhpolding lief es in den Einzelwettbewerben zu oft nicht mehr. "Es ist so eine Aufregung drin", sagte der Bayer Nawrath. Vor zehntausenden deutschen Fans wolle man es eben besonders gut machen, sagte Nawrath: "Man will unbedingt auch zeigen, was man kann." Doch das ging öfter mal schief.