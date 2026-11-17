Die Spiele zwischen Bremen und Hamburg gehören zu den brisantesten Derbys der Bundesliga. Erst im vergangenen April schossen HSV-Fans nach einer 1:3-Niederlage im Bremer Weserstadion mit Leuchtraketen Richtung Werder-Spieler und -Zuschauer. "Die Polizei Bremen hat hier mehrere Verfahren eröffnet. Die Ermittlungen dauern weiterhin an", teilte ein Sprecher dem "Hamburger Abendblatt" auch sieben Monate danach auf Anfrage mit. Das nächste Nordduell findet an diesem Sonntag in Bremen statt (17.30 Uhr/DAZN).