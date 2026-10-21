Cheftrainer Andreas Puelacher runzelte etwas mit der Stirn, als er zu Aichers Kristallkugel-Aussichten befragt wurde. Zunächst schien er daran zu zweifeln, dass Shiffrin tatsächlich Slaloms auslässt. Dann erinnerte er daran, dass die Amerikanerin in allen Disziplinen Sieganwärterin sei. Und der Coach gab bei Aicher zu bedenken: "Über die ganze Saison konstant vorne dabei zu sein, das ist schon nicht einfach." Natürlich gebe es das große Ziel, "aber ob man das planen kann im Gesamtweltcup, ist eine andere Frage".

Teamkollegin: "Wer soll sie aufhalten?"

Bislang ging es in der Karriere der Sportlerin vom SC Mahlstetten in Baden-Württemberg steil bergauf: Bei der WM 2021 raste sie als 17-Jährige ohne Weltcup-Erfahrung zu Bronze im Team-Event und ins alpine Rampenlicht. Anfang 2025 folgten die ersten Podestplätze und Siege im Weltcup. Inzwischen ist sie Weltspitze - auch, weil sie von Verletzungen verschont geblieben ist.

Kira Weidle-Winkelmann beobachtet Aicher als Trainingspartnerin und Hobby-Darts-Rivalin nun schon eine ganze Weile. Was hat sie als X-Faktor bei Aicher identifiziert? "Diese Lockerheit, die sie auf dem Ski hat, und auch ein bisschen die Naivität, wie sie rangeht." Gepaart mit dem Talent und dem Können auf den zwei Brettern sei das "gerade eine perfekte Balance", meinte die 30-Jährige. "Wenn sie das dieses Jahr so fortführt und vielleicht noch ein kleines bisschen konstanter wird, vor allem im Slalom eben, dann ja, wer soll sie aufhalten?"