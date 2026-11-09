Ljubljana - Vor wenigen Wochen feierte sie noch einen großen Erfolg, jetzt ist unerwartet Schluss: Sloweniens Skisprung-Star Ema Klinec hat kurz vor der Wintersaison überraschend ihren Rücktritt erklärt. "Schon vor zwei Jahren habe ich darüber nachgedacht, habe dann aber meine Karriere fortgesetzt. Doch jetzt ist es wirklich vorbei", sagte die 28-Jährige, 2021 in Oberstdorf Weltmeisterin von der Normalschanze, bei einer Pressekonferenz in Ljubljana. Viele Menschen hätten nichts von ihrer Entscheidung gewusst, sie hatte sich auch auf den Wintersaisonauftakt vorbereitet, am Ende gaben aber "mehrere Faktoren" den Ausschlag für ihre kurzfristige Entscheidung, wie die Slowenin erklärte.