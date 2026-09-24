Vor Wahl der Parteispitze: Schenk will Kernthemen der SPD stärker herausstellen

Erfurt (dpa/th) - Die Kandidatin für die künftige Thüringer SPD-Spitze, Katharina Schenk, will ihre Partei über die aktuelle Koalition hinaus profilieren. "Es gibt ein SPD-Programm jenseits des Regierungsvertrages und das ist das, was wir wollen", sagte Schenk der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die 38-Jährige ist in Thüringen Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie. Sie gehört zum Kabinett von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), der eine Koalition aus CDU, Thüringen.Gerecht und SPD führt.