Vor Wahl der Parteispitze: Schenk will Kernthemen der SPD stärker herausstellen

Kernthemen der SPD herausstellen

Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie - das seien Themen, die zum "zentralen Markenkern der SPD" gehörten, sagte Schenk. "Deswegen kommt es für mich darauf an, in der Regierungsarbeit deutlich zu machen, dass wir das soziale Gewissen dieser Koalition sind", sagte sie. Es sei aber auch wichtig, zu zeigen, was die SPD priorisiere, wofür sie Geld ausgebe und was eher zweite Priorität für die Sozialdemokraten habe. "Viele sagen, die Leute mögen keinen Streit. Ich glaube, die Leute mögen kein Gezänk, aber Wettbewerb mögen die Leute."